Giovane accoltellato sul lungomare di Napoli, preso 16enne

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Ha solo 16 anni il giovane che la notte tra sabato e domenica scorsi al culmine di una lite per futili motivi sul lungomare di Napoli ha aggredito quattro ragazzi accoltellandone uno che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Il ragazzo, identificato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e dei Commissariati San Ferdinando e Montecalvario, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, hanno consentito agli agenti di rintracciarlo nella sua abitazione dove sono stati trovati alcuni capi di abbigliamento con evidenti tracce ematiche e quattro coltelli.

Oggi il fermo è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria che ha confermato la custodia in un istituto di pena minorile.

(ANSA).