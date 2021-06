Carditello festival, #ReSpira al Real sito borbonico

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Dal 3 luglio al 29 agosto si svolgerà la II edizione del Carditello Festival, la rassegna musicale organizzata nell' ippodromo della Reggia borbonica dalla Fondazione Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), guidata dal 2016 dal presidente Luigi Nicolais, con il sostegno della Regione Campania attraverso Scabec spa.

Intitolato#ReSpira, il festival con un cartellone di 11 eventi e 60 artisti, celebrerà Morricone con Tosca e Roma Sinfonietta (18 luglio), omaggi anche per il centenario della morte di Enrico Caruso e per Domenico Modugno (24 luglio); Vinicio Capossela presenterà il concerto dantesco "Bestiale Comedia" (28 luglio,), in occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta; Javier Girotto si esibirà (26 agosto) per il centenario dalla nascita di Astor Piazzolla.

Spazio anche al talento di Sarah Jane Morris con "Let The Music Play" (10 luglio), al "Nostralgia Tour" di Coma_Cose (3 luglio e al "Parola Tour" di Giovanni Caccamo (7 agosto), con Michele Placido dal vivo e i contributi audio di Willem Dafoe e Aleida Guevara.

Confermate, dopo il successo dello scorso anno, le due sezioni dedicate alla grande musica e al jazz, con l'Orchestra del Teatro di San Carlo(30 luglio) - una formazione speciale diretta dal maestro Maurizio Agostini-nell'ambito del programma regionale "Campania by Night" e la rassegna "Jazz & Wine" con Javier Girotto Trio (26 agosto), Steinar Rakness (27 agosto), Luca Aquino e Natalino Marchetti duo (28 agosto), e Michelangelo Scandroglio (29 agosto). (ANSA).