Violenza sessuale: fermato un 37enne a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Violenza sessuale e lesioni aggravate sono le accuse rivolte al 37enne napoletano con precedenti di polizia arrestato ieri sera dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale intervenuti in via Lioy, in zona Poggioreale a Napoli, per soccorrere una donna che era stata aggredita.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso dalla vittima che, poco prima, un uomo l'aveva molestata dandosi poi alla fuga all'arrivo di alcuni residenti accorsi alle sue grida di aiuto.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato. (ANSA).