Sgozzato in casa nel Salernitano:suicidio pista privilegiata

(ANSA) - SALERNO, 31 MAG - Sono ancora in corso gli accertamenti sulla morte del 26enne, il cui corpo è stato ritrovato sgozzato nell'abitazione della fidanzata domenica mattina a Cava de' Tirreni. L'ipotesi privilegiata dagli investigatori è che il ragazzo, originario della frazione Dragonea di Vietri sul Mare, colto da un improvviso raptus si sia tolto la vita. Nonostante questo proseguono gli accertamenti e, al momento, la salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La tragedia ha scosso le comunità di Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare. Tra i tanti i messaggi pubblicati sui social per ricordare il 26enne c'è anche quello del Direttivo Ultras della Salernitana: "Un altro angelo granata è volato in cielo...continua a tifare da lassù. Riposa in pace". (ANSA).