Raddoppiati nel weekend i visitatori degli Scavi di Pompei

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 31 MAG - Scavi di Pompei in forte ripresa; il weekend appena trascorso ha visto raddoppiato il numero dei visitatori, passati da circa 2.500 - registrati nei passati due fine settimana - agli oltre 5mila ticket. E dal prossimo 7 giugno, il Parco archeologico vesuviano resterà aperto tutti i giorni. Nell'intero periodo estivo, sarà quindi abolito il giorno di chiusura del lunedì, fino a nuova comunicazione.

Questi in dettaglio i dati degli ingressi registrati nel trascorso fine settimana, come comunicato dal Parco Archeologico di Pompei, diretto da Gabriel Zuchtriegel: 2.082 sabato e 3.019 nella giornata di domenica. (ANSA).