Controlli dei Carabinieri in mare ad Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA, 31 MAG - Un servizio straordinario di controllo del territorio in mare è stato effettuato nel weekend dai carabinieri della compagnia di Ischia. guidata dal capitano Mitrione. L'operazione - finalizzata al contrasto di illeciti in materia di nautica da diporto - è stata effettuata sulle coste di Ischia e Procida.

La motovedetta di Ischia ed il battello di Capri hanno controllato 15 imbarcazioni ed identificato 37 persone: 10 le sanzioni elevate per un importo complessivo di 4mila euro.

I servizi di controllo in mare continueranno per l'intera estate e senza sosta per garantire la sicurezza ai cittadini. (ANSA).