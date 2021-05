Autobus in fiamme su Nola-Villa Literno, fumo nero e disagi

(ANSA) - CASERTA, 31 MAG - Un autobus di linea della società Ctp è andato a fuoco stamani sulla superstrada Nola-Villa Literno, nel tratto casertano compreso tra gli svincoli di Villa Literno e Casal di Principe (carreggiata direzione Nola). Sul pullman c'era solo il conducente, che stava riportando il mezzo in deposito avendo finito il proprio turno di servizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta, in particolare una squadra del Distaccamento di Aversa e un'autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Caserta; quando sono arrivati, i pompieri hanno trovato fiamme alte che avevano avvolto il mezzo e un denso fumo nero, che ha creato non pochi disagi alla circolazione. Il rogo è stato domato in circa un'ora, con la circolazione che è rimasta bloccata in direzione Nola per permettere ai vigili del fuoco di completare le operazioni di spegnimento. Illeso il conducente. (ANSA).