Commercio: Napoli; presidio al Disney Store contro chiusura

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Presidio davanti al Disney Store di via Toledo, a Napoli, per protestare contro la decisione dell'azienda di chiudere i negozi in tutta Italia e puntare su altri canali distributivi. Il Disney Store di Napoli è aperto da 21 anni e dà lavoro a 23 addetti, prevalentemente donne.

All'iniziativa hanno partecipato i dipendenti accompagnati dai loro figli.

"La decisione di chiudere il Disney Store di Napoli rappresenta - secondo il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - una pugnalata alle spalle per i dipendenti. Il prezzo della pandemia non devono pagarla i lavoratori. Una catena internazionale come Disney che decide di chiudere e licenziare per favorire l'e-commerce è quanto di più sbagliato ci possa essere nelle politiche economiche e commerciali di questo Paese. Noi saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dello store di Napoli. E' solo l'inizio della battaglia per difendere questi posti di lavoro.

No all'acquisto dal divano di casa, si al mantenimento dei posti di lavoro".

"Siamo qui stamattina - ha spiegato Luana Di Tuoro - segretaria generale Filcams Cgil Campania - per scioperare contro una scelta sciacalla da parte di una multinazionale che, come altre, in periodi floridi hanno investito, anche con l'aiuto pubblico ed ora decidono di chiudere lasciando a casa lavoratori e lavoratrici".

"Che una grande catena continui a mantenere un ostracismo nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio come è Disney - ha affermato il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati - per noi rappresenta un punto assolutamente inaccettabile. Contrasteremo una decisione aziendale che tende a marginalizzare le organizzazioni sindacali". (ANSA).