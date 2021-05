Social World Film Festival dedicato a Mastroianni

(ANSA) - VICO EQUENSE, 28 MAG - Sarà tutto su Marcello Mastroianni l'11/a edizione del Social World Film Festival che si terrà a Vico Equense dall'11 al 18 luglio. Ad annunciarlo il primo cittadino Andrea Buonocore. "Il festival è un vanto per la nostra città, un evento che arricchisce da oltre 10 anni il calendario di offerte per l'estate, una rassegna che ha una notevole ricaduta sulle nostre attività commerciali, le strutture ricettive, i ristoranti, e sarà ancora più importante quest'anno lanciare un segnale positivo alla cittadinanza".

A Mastroianni sarà dedicata anche una mostra fotografica, una retrospettiva, e ci saranno dei question time con i giovani delle giurie.

"Forti dell'esperienza vincente dello scorso anno, anche per il 2021 sfrutteremo a pieno le potenzialità del web offrendo una programmazione ibrida tra eventi in presenza e online. Non mancheranno gli incontri con i protagonisti del cinema e le tante opportunità per i giovani autori. Inoltre, ogni giorno ci collegheremo con il Festival di Cannes per creare un ponte virtuale tra le due rassegne cinematografiche", ha commentato il regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore artistico del Social World Film Festival.

Anche per questa nuova edizione sezioni dedicate anche a opere in realtà virtuale, verticali, realizzate con smartphone, serie e webserie, spot, videoclip, film sperimentali, fotografie e sceneggiature per film cinema e tv oltre alle tradizionali selezioni per cortometraggi, lungometraggi e documentari.

