Ponte 2 giugno:Napoli;aperto Museo del Tesoro di San Gennaro

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - Museo del Tesoro di San Gennaro aperto per il primo ponte di giugno: sarà visitabile nel prossimo weekend e anche lunedì 31 maggio, martedì 1 e mercoledì 2 giugno. "Un segnale per tornare alla normalità e favorire così i primi turisti che nel lungo ponte di giugno cominceranno a popolare nuovamente Napoli" dice il direttore Paolo Jorio.

"Siamo ben lontani, ovviamente, dai numeri del 2019, ma i treni, provenienti da molte parti d'italia, molto più affollati, i bed&breakfast e gli hotel che cominciano a riempirsi e l'incremento delle prenotazioni al museo sono l'indizio, infatti, che l'allentamento della pandemia stia favorendo, finalmente, un timido ritorno di coloro che scelgono la nostra Città come meta turistica".

Rispetto delle normative anti-Covid 19, biglietto promozionale a 5 euro e e biglietto integrato di 8 per accedere anche al Museo Filangieri: queste le soluzioni per l'accesso al Museo del Tesoro di San Gennaro che sarà aperto dalle 9,00 alle 17,00 con la possibilità anche di prenotarsi nei seguenti modi: - biglietteria online: https://shop.visitaresangennaro.it/it/biglietti (con 2 euro aggiuntivi di prevendita); pagina Facebook del Museo del Tesoro di San Gennaro: https://www.facebook.com/MuseoSanGennaro/?ref=pages_you_manage; chiamando il ticketing office al 334.1580250 Al bookshop del museo sarà possibile scaricare gratuitamente l'app che consente un percorso guidato di realtà aumentata ai capolavori esposti nelle sale di Via Duomo (ANSA).