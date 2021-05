Covid:a Pozzuoli in riva al mare la vaccinazione ai ventenni

(ANSA) - POZZUOLI, 28 MAG - Vaccino in riva al mare per i giovani ventenni su iniziativa dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord per la serata "Johnson Happy Hour" in programma a Pozzuoli sulla Piazza a Mare domani a partire dalle ore 18,00.

L'iniziativa, volta a promuovere la vaccinazione tra i giovanissimi, sarà aperta a tutti i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti sul territorio dell'ASL Napoli 2 Nord che si saranno registrati sulla piattaforma della Regione Campania https://opendayvaccini.soresa.it . La vaccinazione sarà somministarta esclusivamente ai prenotati sulla piattaforma.

"L'iniziativa ha una funzione promozionale per iniziare ad avvicinare alla vaccinazione i ragazzi che ancora sono indecisi - ha detto Antonio d'Amore, direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord -. Molti giovani in estate anticipano le vacanze e iniziano a spostarsi di più alla fine della scuola o al termine degli esami. Questa condizione è un potenziale rischio in un momento come questo; vaccinare questa fascia di popolazione significa ridurre fortemente la diffusione del virus." Al porto di Pozzuoli nel corso della serata sarà somministrato il vaccino monodose Johnson & Johnson. (ANSA).