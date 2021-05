Agguato contro rivale, arrestato reggente clan

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - Il pregiudicato Bruno Piacente, 44 anni, ritenuto il reggente del clan Rega-Piacente di Brusciano (Napoli), è stato arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito un provvedimento della DDA di Napoli.

Piacente è gravemente indiziato di omicidio e porto abusivo d' arma aggravato dal metodo mafioso, insieme a quattro complici non ancora identificati .

I fatti che gli vengono contestati si riferiscono all' agguato contro il pregiudicato Fortunato De Longis, avvenuto a Brusciano il 24 marzo 2019. De Longis, 44 anni, ritenuto vicino al clan Palermo, fu raggiunto nel proprio negozio di fioraio da quattro sicari a bordo di moto di grossa cilindrata, che gli esplosero contro tre colpi di pistola.

L' agguato - secondo quanto emerso dalle indagini dei militari di Catello di Cisterna -, sarebbe stato deciso in seguito ad una lite avvenuta poco prima con esponenti del clan avversario al funeraliedi un loro affiliato, al quale De Longis avrebbe "mancato di rispetto".

I clan Rega Piacente e Palermo - quest' ultimo ritenuto emergente - operano nel rione 219 di Brusciano., Uno dei quattro partecipanti all' agguato sarebbe stati Bruno Piacente,. (ANSA).