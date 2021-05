Sicurezza: gen. La Gala, aiutateci a prevenire la criminalità

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - "E' un'iniziativa che consente di mostrare il bello di Napoli. Purtroppo si parla di questa città solo per fatti negativi ma in questi due anni ho potuto apprezzare la sua bellezza". Lo ha detto il generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, intervenuto oggi in Piazzetta Orefici, a Napoli, durante l'iniziativa "Storie di Napoli".

"La mia presenza oggi, e quella dei carabinieri, - ha sottolineato il comandante provinciale dei carabinieri - ha un significato forte: quello di mostrare l'uniforme come 'amica', una presenza rassicurante per tutti i cittadini".

La Gala ha ricordato che "non bisogna andare dai Carabinieri solo quando si ha bisogno o quando si deve presentare una denuncia: la nostra presenza, oggi, ha una finalità preventiva e invitare tutti a segnalare ai carabinieri ogni notizia utile per prevenire la criminalità".

L'Invito del generale è quello di dialogare con i Carabinieri e rappresentare ogni situazione sospetta senza girarsi dall'altra parte, facendo finta di nulla: "Solo così - ha affermato - si potrà creare il modello ideale di sicurezza partecipata".

Il Comando provinciale carabinieri di Napoli ha messo in campo molte iniziative, non ultima quella di parlare ai più giovani, nelle scuole. Una iniziativa che il generale La Gala ha voluto portare avanti anche "a distanza", via web, nell'ambito di un ciclo di incontri che promuove la cultura della legalità.

(ANSA).