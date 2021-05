Napoli: strade intitolate a Mario Merola e Gerardo Marotta

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - La commissione Toponomastica cittadina presieduta dal Sindaco Luigi de Magistris, alla presenza dell'Assessore Alessandra Clemente, ha approvato l'intitolazione di una strada a Mario Merola, che sarà individuata nel quartiere Porto.. Nel corso della riunione, si legge in una nota del Comune di Napoli, su proposta dell'assessore Alessandra Clemente, è stata anche approvata l'intitolazione di un luogo della città, a Gerardo Marotta da individuare tra il Ponte di Chiaia o la Metropolitana di piazza Santa Maria degli Angeli.

Targhe commemorative saranno prossimamente apposte, la prima in ricordo di Dolores Feleppa Madaro al Largo del Petraio mentre la seconda ricorderà con una targa in zona Via Carbonara Luigi Galletta, 21enne meccanico, vittima innocente della criminalità, ucciso il 31 luglio 2015 davanti all'officina di riparazioni moto dove lavorava.

Al Milite Ignoto, anche in occasione della ricorrenza dei 100 anni dal trasferimento delle spoglie all'Altare della Patria, anniversario che cadrà il prossimo 4 novembre, è stata approvata l'intitolazione di un luogo da individuare nei pressi del Mausoleo di Posillipo. (ANSA).