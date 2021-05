Mare: prove in Campania per 'Cozza plastic free'

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Calato in acqua ieri a Capo Miseno, nel Napoletano, il primo retino in bioplastica, biodegradabile e compostabile, che dà il via alle prove in mare del progetto "Cozza Plastic Free", che vede insieme Coldiretti Impresa Pesca Campania, Università Federico II - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, Novamont SpA e Legambiente Campania. L'obiettivo è sostituire in tutti gli allevamenti di cozze della regione, dal litorale Domitio al Cilento, i retini in plastica utilizzati per l'accrescimento dei mitili con retini in Mater-bi.

Nel 2021 - denuncia Legambiente - sono state 47 le spiagge monitorate con il protocollo beach litter, censendo 36.821 tipologie di rifiuti finiti in mare. Di questi oltre 2.600 oggetti sono riconducibili alle attività di pesca: reti e attrezzi da pesca e acquacoltura in plastica, cassette per il pesce, lenze, galleggianti, contenitori per le esce. All'interno di questa categoria l'oggetto più presente (per il 45%) sono le calze da mitilicoltura.

"Delle 47 spiagge indagate - precisa Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - 14 sono in Campania, dove sono stati individuati 363 rifiuti da pesca, il 3% del totale nazionale". "L'adozione dei retini in bioplastica biodegradabile e compostabile - sottolinea Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania - è una scelta necessaria per proteggere il mare dalle micro plastiche. Una volta concluso l'utilizzo, le calze diventano rifiuto speciale, da smaltire correttamente presso i porti di approdo. Le reti in bioplastica, invece, possono essere avviate a riciclo negli impianti di compostaggio". Se questo tipo di retino in Mater-bi - specifica Coldiretti Impresa Pesca Campania - dovesse invece essere disperso e finire in mare, si degraderebbe in un arco temporale massimo di 18 mesi come evidenziato dalle ricerche sinora effettuate su diversi prodotti in bioplastica Novamont. (ANSA).