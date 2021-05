Covid:festa compleanno con cantante neomelodico, arrivano Cc

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Festa di compleanno la scorsa notte nel Napoletano: 11 invitati, esibizione di un cantante neomelodico, il tutto ben oltre l'orario del coprifuoco disposto dalle normative anti Covid. Qualcuno, ad Ercolano (Napoli) ha segnalato i festeggiamenti e così carabinieri non solo hanno interrotto il 18esimo compleanno quanto hanno anche sanzionato tutti i presenti.

La festa di stava svolgendo in un'abitazione del centro storico.

Nell'appartamento di un 40enne, all'arrivo dei militari della locale tenenza e di altre pattuglie della compagnia di Torre del Greco, era in pieno svolgimento l'esibizione del cantate neomelodico oltre che i festeggiamenti. (ANSA).