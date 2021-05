Cinema: 'Scenari campani' all'Ischia film festival

(ANSA) - ISCHIA, 27 MAG - Una Campania inedita, intima, profonda e suggestiva che prende forma dal talento e dalla fantasia di registi e sceneggiatori e si traduce in visioni inedite, al chiaro della luna del Castello Aragonese di Ischia.

E' quella che emerge dai sei i film in anteprima italiana selezionati in concorso nella sezione "Scenari Campani" per la diciannovesima edizione di "Ischia Film Festival", che si terrà in presenza di pubblico e talent dal 26 giugno al 3 luglio sull' isola ora "Covid free".

Queste le opere: "Al lupo cattivo", di Chiara Tarfano e Ilaria Luperini, "The Ardour of the Shy", di Antonio Vladimir Marino, "Clarus", di Michele Schiano, "Le conseguenze dell' attore - Il piccolo Michele Esposito" , di Daniele Chiariello e Pierfrancesco Cantarella, "Estate Povera" , di Andrea Piretti e "Frammenti", di Boris Molinaro.

"Questa sezione intende valorizzare le opere cinematografiche, che siano di finzione o utilizzino il linguaggio del cinema del reale, girate in territori riconoscibili (non studios o interni) della regione Campania o che abbiano come location prevalente territori campani", afferma il direttore artistico del festival , Michelangelo Messina; "La Regione Campania, che da quattro anni sostiene il festival, ha individuato nel racconto cinematografico un mezzo importante di promozione del patrimonio turistico e culturale e ci è sembrato doveroso quindi dedicare un pezzo significativo del festival a quei lavori che spesso vengono realizzati proprio grazie a queste misure di finanziamento"..

La diciannovesima edizione dell'Ischia Film Festival, che si terrà negli spazi del Castello Aragonese di Ischia, è sostenuta della Direzione Generale Cinema del MIC e della Regione Campania. (ANSA).