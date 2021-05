Vaccini: De Luca, alla Campania ne mancano ancora 90mila

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - "Fino a una settimana fa eravamo sotto di 230 mila dosi. Oggi abbiamo recuperato qualcosa, ma nonostante la guerra che abbiamo fatto ne mancano ancora 90 mila". A fare il punto sulla dotazione di vaccini in Campania - in relazione al meccanismo di distribuzione tra regioni - è il governatore Vincenzo De Luca. "Da oggi - ha precisato De Luca - non solo chiediamo che si recuperi l'arretrato, ma che si adotti per la Campania il meccanismo di anticipo dei vaccini che si è adottato a gennaio e febbraio per le regioni con più anziani. All'epoca dicemmo sì per senso di responsabilità e in base a un principio di solidarietà. Ora quel meccanismo va invertito: la nostra è la regione più ricca di giovani con 200 mila cittadini in più rispetto al Lazio nella fascia 16-40 anni che diventano 300mila abitanti in più se si inserisce anche la fascia scolastica. A settembre - ha concluso il governatore campano - si troverà un equilibrio generale con 1 vaccino per ogni cittadino". (ANSA).