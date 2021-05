Mcl: Napoli; M.Cutolo, nuovi servizi per fragili e famiglie

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - "Per noi è un momento molto importante perché potenziamo la nostra presenza in un'area complessa come quella di Napoli nord, della quale Casoria rappresenta un capoluogo naturale. Non sta a noi ricordare i problemi dei comuni a Nord di Napoli stretti tra sviluppo urbanistico impetuoso e bisogni sociali. Mcl, come sempre, si metterà al servizio dei cittadini e del territorio e per quanto possibile soprattutto delle famiglie e delle persone più fragili, duramente colpite dalla pandemia". Così Michele Cutolo, presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori.

inaugurando a Casoria il nuovo Circolo dell'organizzazione, in Via Giovanni Amato.

"Inoltre - conclude Cutolo - siamo alla vigilia di un momento molto delicato del Paese con lo sblocco dei licenziamenti. E' un costo che il nostro Paese non può permettersi perché avrebbe inevitabili ricadute sociali. Perciò come Mcl auspichiamo la salvaguardia dei posti di lavoro. L'inaugurazione del circolo ha rappresentanto anche l'occasione per affrontare brevemente questi temi con i nostri ospiti".

Sono intervenuti alla cerimonia Michele Cutolo, presidente provinciale di Mcl, Alfonso Luzzi, presidente generale di Patronato Sias, Severino Nappi, consigliere regionale, Vincenzo Carbone, membro della Commissione Lavoro del Senato, Raffaele Bene, sindaco di Casoria. Il Movimento è presente attualmente in tutta la provincia con cinquanta circoli. Si tratta di uno sportello che offrirà, si sottolinea, "tutti i servizi di prossimità alla cittadinanza secondo la storica tradizione di Mcl". (ANSA).