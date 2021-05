La Campania è Teatro, Danza e Musica con 700 eventi

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - Settecento spettacoli in 49 location diverse di circa 30 comuni della Campania, dai luoghi simbolo della regione ai presidi culturali delle periferie: è quanto propone il progetto "La Campania è Teatro, Danza e Musica". Presentata a Napoli, l'iniziativa coinvolge, tra il 28 maggio e il 31 ottobre, protagonisti del mondo dello spettacolo tra quali Alessandro Haber, Michele Serra, Ascanio Celestini, Enzo Moscato, Isa Danieli, Enrico Ianniello, Sergio Rubini, Peppe Servillo, Raiz e Radicanto, Mariano Rigillo. Con loro centinaia di giovani attori, musicisti e danzatori. Ideato dalle imprese dell'ARTEC (per il teatro) e di Sistema MeD (per la musica e la danza) - entrambe aderenti all'Agis - il progetto si sostiene economicamente attraverso i fondi ordinari stanziati dalla Regione Campania (con le risorse assegnate alle imprese dalla Legge 6) e dal Mic - ministero della Cultura (attraverso il FUS - Fondo Unico Spettacolo), con la partecipazione di SCABEC - Società Campana Beni Culturali e di Fondazione Campania dei Festival che si occuperanno di alcuni servizi logistici.17 giugno a Napoli. "Un investimento di oltre 3 milioni di euro - sottolineano i promotori Lello Serao e Gabriella Stazio - che mette a sistema le risorse erogate dalla Regione Campania e dal ministero per garantire più di 2.800 assunzioni, tra artisti e tecnici, per trasformare in cultura e spettacolo sia l'investimento pubblico che le economie proprie di alcune strutture e rimettere in funzione il settore riallacciando così il rapporto sospeso con il pubblico". Teatro, di prosa e per ragazzi, musica, danza, attività di formazione e laboratori didattici si susseguiranno per tutta l'estate e oltre, in sicurezza: tra le prime iniziative a partire 'La ricerca del tempo ritrovato' a Napoli, palazzo Fondi, 'Racconti per ricominciare' tra Ville Vesuviane, giardini e Real siti borbonici. Teatro anche al Museo Ferroviario di Pietrarsa, alle Catacombe di San Gennaro, al Mulino Pacifico di Benevento e a Caserta Vecchia. (ANSA).