Incidenti lavoro: operaio travolto in porto Salerno, grave

(ANSA) - SALERNO, 25 MAG - Questo pomeriggio si è verificato un incidente sul lavoro al porto di Salerno. Un operaio trentenne è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato investito da una macchina operatrice. Sul posto agenti della Polizia di Frontiera e i militari della Capitaneria di Porto.

Il giovane è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sarebbero gravi. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. (ANSA).