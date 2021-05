Covid: in Campania in calo ricoveri e tasso d'incidenza

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - In Campania cala il tasso di incidenza dei positivi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 410 i nuovi positivi su 11.750 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di incidenza era del 6,74 % (dato alto anche in virtù della consueta riduzione domenicale del numero dei tamponi), oggi è del 3,48%.

37 sono le persone decedute - 11 nelle ultime 48 ore e 26 in precedenza ma registrati ieri - e 1220 sono le persone guarite.

Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva (81 oggi e 83 ieri) e in degenza (861 oggi e 916 ieri). (ANSA).