Calcio: Conceicao verso Napoli, il Porto rilancia

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - La fine del ciclo di Sergio Conceicao al Porto potrebbe essere imminente: il tecnico è in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis per il dopo Gattuso ma in Portogallo non si esclude che il tecnico possa invece accettare l'offerta di rinnovo dei 'dragoni'. Lo scrive oggi il quotidiano "A Bola" sottolineando che le prossime ore sono decisive per il futuro di Conceicao e che il tecnico ancora non ha informato il presidente Pinto da Costa del suo addio.

Secondo la stampa portoghese oggi il tecnico dovrebbe incontrare la dirigenza del Porto che sarebbe pronta ad offrire un rinnovo di contratto per due anni. (ANSA).