Vaccini: a Napoli domani centri chiusi, si riprende martedì

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Domani centri vaccinali chiusi a Napoli, in attesa dell'arrivo delle nuove dosi visto che le scorte si sono esaurite. I centri vaccinali riprenderanno martedì con l'apertura di tutti gli hub, dalla Stazione Marittima a Capodichino, dalla Mostra d'Oltremare al Museo Madre e alla Fagianeria di Capodimonte. Domani, infatti, riparte la fornitura alla Campania delle dosi con la consegna di 40.000 vaccini Astrazeneca, una consegna di Moderna, mentre mercoledì saranno portate a Napoli 218.000 dosi di Pfizer da distribuire a tutte le Asl della Regione.

La Asl partenopea, dopo il successo della notte bianca dei vaccini a Napoli con circa 8.000 dosi ai trentenni, riprende quindi da martedì le convocazioni per sms. Al di là dell'attività dei Medici di Medicina Generale e delle Usca per i pazienti non deambulanti, attività che resteranno invariate nella programmazione, nella giornata di domani (lunedì 24 maggio 2021) sarà operativo il solo Centro vaccinale di Mostra d'Oltremare (dove verranno somministrate le seconde dosi di AstraZeneca). A partire da martedì 25 maggio riprenderà l'attività in tutti i centri vaccinali.

L'Asl sottolinea anche il successo della non stop vaccinale a Capodichino e alla Mostra d'Oltremare: in Mostra, dove era prevista la somministrazione di Johnson & Johnson, su 3.674, prenotati sono state somministrate 3.840 dosi, mentre all'hangar Atitech Capodichino. con somministrazione di AstraZeneca, su 4.021 prenotati sono state somministrate 2.800 dosi. (ANSA).