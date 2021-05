Controlli Cc al campo rom di Secondigliano e a Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Lotta all'illegalità diffusa da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari della compagnia Napoli Stella insieme a quelli del Reggimento Campania hanno effettuato mirati controlli nel campo Rom di via circonvallazione esterna del quartiere Secondigliano.

I militari hanno controllato 17 auto, di queste 16 erano sprovviste di copertura assicurativa. Identificate le 25 persone presenti durante i controlli, 22 sono pregiudicati. Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato due sacche con all'interno due flex, due piedi di porco, due mazze da lavoro, 10 cacciaviti, 1 lampeggiante, una paletta segnaletica priva di contrassegno e 3 bombolette spray di schiuma rapida.

Durante il blitz, i carabinieri hanno sequestrato anche 5 coltelli e 3 radio portatili.

A Scampia, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli insieme agli agenti della polizia locale hanno rimosso 87 veicoli parcheggiati in strada in stato di abbandono. Per i proprietari delle auto che saranno identificati una sanzione di 5mila euro per un totale di 435mila euro. (ANSA).