Controlli anti-droga in rione Materdei a Napoli, due arresti

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Blitz anti-droga a Materdei da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli. I militari del nucleo investigativo sono stati impegnati in diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Durante la notte, a finire in manette in due diverse operazioni, già noti alle forze dell'ordine per reati specifici, un 63enne ed una casalinga 34enne. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell''uomo e lì hanno trovato 100 grammi di hashish già pronti per la vendita al dettaglio. In casa della donna, invece, trovati e sequestrati 200 grammi della stessa sostanza e vario materiale per il confezionamento della droga. I militari del Nucleo Investigativo quando sono entrati in casa hanno sorpreso la casalinga mentre "lavorava" la sostanza stupefacente. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

