Vuole salire su bus con cani ma anziano lo accoltella

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Un dog sitter voleva salire a bordo del bus con i due cani ma un anziano si è opposto e lo ha addirittura accoltellato. Il trentenne a sua volta ha reagito e lo ha colpito. Rissa a bordo di un bus, a Napoli: tutte e due gli uomini, un 30enne ed un 76enne, sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate dell'utilizzo delle armi.

E' avvenuto tutto nel centro della città Il dog sitter voleva salire sul bus numero 184, della linea Anm, ma l'anziano si è opposto con violenza. Sono stati i cittadini che, assistendo alla rissa, hanno chiesto aiuto ai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli che stavano percorrendo via Foria, nei pressi di piazza Cavour. I finanzieri intervenuti hanno subito sedato la rissa tra i due soggetti entrambi napoletani riportando la calma tra i passeggeri e cittadini presenti.

Successivamente la pattuglia ha allertato il 118 che ha trasferito in due in ospedale, sono entrambi feriti in maniera non grave. Ritrovata anche l'arma. (ANSA).