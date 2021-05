Vaccini: 3.200 dosi a Caserta per il 'Moderna day'

(ANSA) - CASERTA, 20 MAG - Sono quasi 3.200 le dosi di vaccino somministrate ieri per il "Moderna Day" a Caserta, riservato agli over 65.

La giornata e' stata organizzata dall'Asl di Caserta in tutti i centri vaccinali della provincia ed era destinata ai residenti nel Casertano.

Nel solo hub della caserma " Ferrari Orsi "di Caserta, sono stati somministrati 1.200 vaccini Moderna (3900 in totale le dosi inoculate all'hub dell'Esercito considerando quelle di Astrazeneca e Pfizer somministrate agli utenti che erano già prenotati) Intanto stamattina alle 10 è diventata operativa la piattaforma sul portale dell' Asl di Caserta per prenotarsi al "Pfizer weekend", riservato agli over 40 residenti nel Casertano, che si terrà venerdì e sabato 22 e 23 maggio negli hub vaccinali della provincia. (ANSA).