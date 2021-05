Tentò il suicidio per le minacce dello strozzino, un arresto

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Tentò il suicidio ingerendo acido muriatico perché non riusciva più a pagare lo strozzino che gli aveva prestato i soldi, e pretendeva interessi da capogiro, di quasi il 100%.

La drammatica vicenda, che risale a circa due mesi fa, è stata scoperta dai poliziotti del Commissariato di Giugliano-Villaricca (Napoli), che hanno arrestato il presunto usuraio, un 27enne di Qualiano. del quale non è stato fornito il nome.

Le indagini sono partite ad inizio aprile quando la vittima, un uomo senza stabile occupazione e con gravi problemi economici, fu ritrovata quasi morta dai poliziotti dopo aver tentato il suicidio con l'acido muriatico; portata in ospedale, passò diversi giorni in terapia intensiva prima di rimettersi ed essere dimessa. Emerse così - grazie anche al supporto della Guardia di Finanza - la storia di usura. Il tentativo di suicidio era stato causato dalle minacce subite dallo strozzino , che pretendeva interessi del 96%.. (ANSA).