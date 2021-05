Napoli: controlli pagamento Cosap, 58 verbali

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - La Polizia Municipale di Napoli ha elevato 58 verbali per mancata autorizzazione al passo carrabile e mancato pagamento della COSAP , tributo comunale per l' occupazione di spazi pubblici.

I controlli , oltre 250, sono stati eseguiti in Corso Secondigliano, Calata Capodichino, Via Galileo Ferraris e Via delle Repubbliche Marinare.

18 utenti hanno provveduto ad autodenunciarsi agli uffici della municipalità, per avviare la procedura di concessione o rinnovo dell' autorizzazione. (ANSA).