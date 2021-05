Insieme RCS University online e Università Telematica Pegaso

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - RCS University online e Università Telematica Pegaso presentano i primi Master di formazione continua 100% online e aprono le iscrizioni ai master universitari di I livello in "Comunicazione, scrittura e storytelling" e "Risorse Umane e Nuove Organizzazioni", in avvio rispettivamente il primo e il 22 giugno. "Inediti percorsi di formazione per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze professionali - affermano i promotori in una nota - che nascono dall'unione delle eccellenze di Università Telematica Pegaso - leader nella realizzazione di corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di 1° e 2° livello e dottorati di ricerca - e di RCS University, l'università online di RCS MediaGroup (già attiva dal 2019 nella formazione con RCS Academy) nata con l'obiettivo di realizzare master e percorsi universitari con crediti formativi".

Rivolti a laureati che desiderano acquisire una formazione specialistica e a professionisti desiderosi di migliorare la loro carriera e aggiornare le proprie competenze, i Master universitari di RCS University online e Università Telematica Pegaso riconoscono 60 crediti formativi e, si sottolinea, "sono improntati alla massima flessibilità e fruibilità per organizzarsi al meglio il proprio percorso di studio, grazie alla piattaforma dedicata accessibile da qualsiasi device e a contenuti sempre disponibili". "In un anno che ha profondamente segnato l'intero sistema education, RCS, con RCS Academy, si è distinta per la sua metodologia formativa online di altissima qualità - spiega Alessandro Bompieri, direttore generale RCS News Italy - Con RCS University Online, in collaborazione con Università Telematica Pegaso, vogliamo garantire su larga scala una formazione dedicata su temi di grande attualità, con una tecnologia sicura e assecondando i propri tempi".

"La forza di questo innovativo progetto - aggiunge Danilo Iervolino, presidente dell'Università Telematica Pegaso - è rappresentata dal connubio di due realtà di eccellenza: RCS University online e Università Telematica Pegaso. Insieme siamo riusciti a concepire un contenitore culturale altamente professionalizzante che consentirà agli iscritti di apprendere da una classe docente di chiara fama". (ANSA).