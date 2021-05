Esplosione in casa, trovato cadavere, si cercano altre 2 persone

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - E' stato trovato morta una delle persone date per disperse nell'esplosione di un'abitazione a Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti (Firenze), che sono tre, non due come inizialmente spiegato dai soccorritori.

La salma recuperata è di un 54enne, residente a Prato. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare nelle macerie alla ricerca di una coppia di 59enni, sempre di Prato. Sul posto con i viigili e i carabinieri è arrivato anche il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani. (ANSA).