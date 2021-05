Covid: vaccini non stop per over 18 nel Napoletano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 20 MAG - Al via sabato 22 e domenica 23 maggio il 'Janssen week end' a San Giorgio a Cremano (Napoli). I cittadini dai 18 anni in su potranno vaccinarsi al centro polifunzionale in via Mazzini con il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson.

''Un'opportunità messa in campo insieme alla Asl Na3 Sud per accelerare ulteriormente la campagna di immunizzazione'' fa sapere il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno ''Il centro resterà aperto per questa particolare opportunità dalle 20.00 alle 24.00 in entrambi i giorni. In questa fascia oraria saranno vaccinati solo coloro che si saranno iscritti sulla piattaforma, per un massimo di 200 persone al giorno''. Da domani 21 maggio sarà possibile prenotarsi al link https://opendayvaccini.soresa.it. I richiedenti saranno convocati per ordine di iscrizione tramite e-mail e sms. (ANSA).