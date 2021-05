Covid: Campania; in crescita l'incidenza, 40 nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Sono 649, di cui un terzo (216) sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 12.627 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, qui calcolato senza tener conto dei tamponi antigenici, si attesta al 5,13%, in crescita rispetto al 4,33 di ieri. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, colpisce il numero delle nuove vittime, 40, di cui però solo 14 decedute nelle ultime 48 ore e 26 registrate in ritardo dai giorni precedenti. I guariti sono 1.574. Invariata a quota 93 l'occupazione in regione delle terapie intensive, mentre cala di 20 unità quella dei posti letto di degenza, che oggi sono 1.061.

