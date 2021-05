Bollino per aziende turistiche covid free a Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA, 20 MAG - Un bollino per le aziende turistiche covid free di Ischia e Procida: è l'iniziativa che sarà presentata sabato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e dalla ASL Napoli 2 Nord per certificare la vaccinazione del personale di alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari delle isole di Ischia e Procida.

L'idea è della azienda sanitaria che la svilupperà in collaborazione con Federalberghi Ischia e Procida, Confindustria Turismo, Associazione Termalisti e Ischia is More che potranno quindi pubblicizzare l'avvenuta vaccinazione di almeno il 90 % del loro personale con l'esposizione del bollino fornito dalla ASL ed attraverso i loro canali di informazione on line.

Maggiori dettagli saranno illustrati sabato mattina nel corso della conferenza stampa che De Luca terrà con il direttore generale della azienda sanitaria D'Amore per sancire la fine della campagna vaccinale di massa anche sulla più grande delle isole del golfo di Napoli. (ANSA).