Vaccini: De Luca, sabato finiamo immunizzazione isola Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - "Sabato completiamo la vaccinazione di tutta l'isola di Ischia, appena l'avremo immunizzata passiamo subito dopo a Campi Flegrei, Costiera Amalfitana, Costiera Sorrentina e Cilentana". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale organizzato da Confagricoltura con Asl Salerno a Battipaglia.

"Daremo priorità - ha detto De Luca - a questi territori per ragioni non solo economiche legate al turismo, ma anche perché sappiamo che centinaia di migliaia di persone nei prossimi mesi arriveranno in questi luoghi e quindi è necessario anche in termini tutela sanitaria dei territori e dei cittadini". (ANSA).