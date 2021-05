Ruba computer in casa famiglia del Napoletano, preso 23enne

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - La scorsa notte ha infranto il vetro di una finestra al terzo piano di un edificio che ospita la casa famiglia "Ashram Santa Caterina", a Castellammare di Stabia (Napoli), per rubare un pc: i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato, per tentato furto aggravato, un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Ad allertare i carabinieri è stata una telefonata al 112. I militari sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato quando aveva ancora tra le mani un personal computer.

L'arrestato è ora in attesa di giudizio.

I controlli dei carabinieri sono stati intensificati a Castellammare, su impulso del comando provinciale di Napoli, dopo le segnalazioni di furto pervenute di recente. (ANSA).