15 auto e moto abbamdonate rimosse ai Quartieri spagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Dieci auto e cinque motocicli abbandonati in strada e senza copertura assicurativa sono stati rimossi ai Quartieri spagnoli di Napoli dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri.

Auto e moto - abbandonate da mesi - erano parcheggiate iin piazza Concordia, via Speranzella, Rampe Brancaccio e Viale Fornelli.

I Carabinieri del Comando Provinciale e la Polizia Municipale hanno rivolto un invito ai cittadini a segnalare la presenza dei mezzi abbandonati in strada. (ANSA).