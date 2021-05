Battiato: De Luca, è stato un grande uomo del Sud

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - "Una tristezza enorme ci attraversa per la morte del Maestro Franco Battiato, talento unico della musica italiana contemporanea, un fine intellettuale, artista a tutto tondo, amato da tutte le generazioni. Persona garbata e di grande umanità. Ha espresso con rara intelligenza, ironia e profondità d'animo l'Italia del nostro tempo, i suoi vizi, le sue virtù, i sentimenti di angoscia e di incertezza che la attraversano". Così, in un post su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"Battiato è stato anche un grande uomo del Sud, della sua terra, l'amata Sicilia, che ha sempre bacchettato e allo stesso tempo difeso da pregiudizi e luoghi comuni - sottolinea - Lascia un grande vuoto e un senso di solitudine in tutti quanti noi".

"Ci hai lasciato una eredità preziosa e non te ne saremo mai sufficientemente grati. Addio Maestro". Su Instagram il ricordo del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris per la scomparsa di Franco Battiato. (ANSA).