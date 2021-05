Vaccini: Napoli; domani via a 45-49 anni, 3.000 convocati

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Al via domani a Napoli la vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 45 e i 49 anni. L'Asl Napoli 1 inaugura la nuova fascia d'età con i primi 3.000 cittadini convocati tra Museo Madre, Stazione Marittima e Fagianeria di Capodimonte. Alla Stazione Marittima verranno convocati 1.200 cittadini, alla Stazione Marittima altri 1.200 e al Madre 600.

Proseguiranno sempre domani le vaccinazioni delle altre categorie con 3.817 convocati per seconde dosi Pfizer e Astrazeneca alla Mostra d'Oltremare, mentre all'hangar di Capodichino saranno convocati in 4.000, con 750 convocati per la prima dose tra i 70 e i 79 anni, chiudendo così le adesioni tardive di quella categoria, 350 caregiver e altri 2.900 caregiver alla seconda convocazione perché non si erano presentati alla prima. Prosegue anche la vaccinazione dei dipendenti delle aziende del trasporto pubblico nel centro Eav di Porta Nolana con 250 dosi. In tutto domani saranno convocati 11.067 cittadini a Napoli. (ANSA).