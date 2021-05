Vaccini: Asl Caserta lancia 'Moderna Day' per gli over 65

(ANSA) - CASERTA, 17 MAG - Dopo gli Astra Day, l'Asl di Caserta organizza anche il "Moderna Day". La giornata è stata fissata per mercoledì 19 maggio presso tutti i centri vaccinali dell'Asl Caserta, e sarà riservata agli over65 residenti nel territorio. Rispetto all'Astra Day previsto per martedì 18 maggio all'hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi, la cui durata è di almeno 24 ore - è inferiore ai 30 anni l'età media dei seimila aderenti - il "Moderna Day" durerà di meno, tenendo conto dell'età più avanzata degli utenti: avrà infatti inizio alle 7:30 del 19 maggio per concludersi, dopo 17 ore e mezzo, alle 23 dello stesso giorno. Il portale per la registrazione sarà aperto dalle 12 di oggi. I posti a disposizione, fa sapere l'Asl guidata dal direttore generale Ferdinando Russo, "verranno assegnati in base all'ordine cronologico di iscrizione e distribuiti nei vari centri vaccinali dell'Asl, all'esaurimento dei posti è previsto overbooking; la coda di overbooking verrà utilizzata per successive convocazioni". (ANSA).