Musei: Napoli, 'Centimetro quadrato' a Castel Sant'Elmo

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Un'opera progetto 'in progress' per la Giornata internazionale dei Musei - Museum Day istituita dall'ICOM: l'Accademia di Belle Arti di Napoli con gli allievi del corso di Laboratorio di Pittura per la didattica (docente Mauro Maurizio Palumbo), presenta 'Centimetro quadrato', esposta domani nella chiesa di Sant'Erasmo, sulla piazza d'armi di Castel Sant'Elmo a Napoli.

L'iniziativa, in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e la Direzione di Castel Sant'Elmo - Museo Novecento a Napoli, si inserisce nell'ambito di "Lezioni al Castello". Centimetro Quadrato è un progetto nato inizialmente per rispondere all'esigenza di fare laboratorio nel periodo della Didattica a Distanza, con la realizzazione individuale, da parte degli studenti, di quadrati di un cm quadrato proprio per rappresentare ed esprimere la loro idea di distanza e di vicinanza. Con la ripresa delle lezioni in presenza e la possibilità di svolgere le attività didattiche presso gli spazi museali di Castel Sant'Elmo, l'opera si è arricchita di una connotazione diversa: quella che era semplicemente una realizzazione virtuale è diventata un progetto concreto, un totem realizzato con carta e cartone e rivestito dai 1000 e più centimetri quadrati creati dai corsisti. L'installazione, realizzata con materiali di riciclo messi a disposizione dal Comando dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, vuole evocare un misuratore di temperatura, un termoscanner creativo che stimoli a riflettere sull'importanza dell'interazione e della fisicità dei rapporti sociali.

In linea con il tema dell'IMD 2021, Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi, Centimetro Quadrato vuole essere un punto di partenza per rinascere e rigenerarsi, in un rapporto interistituzionale, pedagogico, didattico e soprattutto creativo e innovativo in un'ottica anche ecosostenibile. Alla presentazione (ore 10,30) con il direttore regionale Musei Campania, Marta Ragozzino e il direttore il dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, Renato Lori, rappresentanti delle istituzioni ed esperti. (ANSA).