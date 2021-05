Il Napoli espugna il Franchi, 2-0 alla Fiorentina

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - "Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre".

Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria sulla Fiorentina. Il Napoli continua a essere in silenzio stampa e il presidente è l'unico che parla attraverso i social. Gli uomini di Gattuso continuano la straordinaria volata Champions: in rete oggi a Firenze Insigne al 12' della ripresa, a chiudere la partita dieci minuti dopo un'autorete di Venuti. (ANSA).