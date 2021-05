Napoli: potente deflagrazione la scorsa notte a Ponticelli

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Ancora paura, la scorsa notte, nel quartiere Ponticelli di Napoli, dopo le potenti deflagrazioni che si sono registrate martedì scorso. Una segnalazione giunta al 113 poco prima della mezzanotte ha costretto la Polizia di Stato ad effettuare un sopralluogo in via Vera Lombardi, la stessa strada in cui martedì scorso un ordigno ha gravemente danneggiato una automobile. Questa volta gli agenti della Polizia di Stato non hanno registrato danni sul luogo dell'esplosione segnalato dai cittadini. I poliziotti stanno ora cercando di acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto e identificare eventuali responsabili. Sempre martedì scorso, nei pressi della roccaforte del clan De Martino, una potente esplosione ha provocati ingenti danni a otto vetture. (ANSA).