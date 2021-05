Aggressione a Napoli a personale 118 impegnato in soccorso

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Ancora un aggressione al personale di un'ambulanza a Napoli. A denunciarlo, sempre dalla sua pagina Fb, l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". Il fatto, secondo quanto riferito, è avvenuto nella mattinata di oggi al corso Vittorio Emanuele, dove era stata richiesta l'intervento di un'ambulanza. Ad attendere sul posto gli operatori sanitari della postazione '118' Chiatamone due uomini che li hanno condotti nei pressi di un'abitazione. Non appena l'equipaggio è sceso dal mezzo è stato colpito - sempre secondo la denuncia via social - calci e pugni da alcune persone che non sono parenti della paziente. "Stesso trattamento al mezzo di soccorso (portellone danneggiato in più punti)", si legge ancora.

"Una volta entrati al domicilio del richiedente hanno trovato una donna , già deceduta". ma il personale per stemperare ulteriori tensioni comunque "ha avviato le procedure Blsd, ma ovviamente per la povera donna non c'è stato nulla da fare", si legge ancora nel post.

"Dopo 19 anni di servizio ho ricevuto la mia prima aggressione, vorrei andare via, sono stanco!", ha detto l'operatore aggredito che si è fatto refertare in pronto soccorso e, si legge sempre da Fb, sporgerà denuncia contro ignoti. (ANSA).