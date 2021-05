Spacciava "droga della pazzia", immigrato arrestato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Un immigrato del Bangladesh spacciava a Palma Campania (Napoli) pasticche di yaba, definita "la droga della pazzia" perchè induce compiere gesti di violenza chi li assume.

L' uomo di 30 anni, già denunciato in precedenza, è stato arrestato dai Carabinieri dopo una perquisizione nella sua abitazione.

I militari gli hanno sequestrato 130 pasticche di yaba, e 90 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi ed a 300 euro.

Sintetizzata dai giapponesi nel 1800, la yaba è uno stupefacente molto diffuso in Asia, specie in Bangladesh e Thailandia. (ANSA).