Mostre: a Capodimonte 'Cibelli, l'Arte di danzare assieme'

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Tra le iniziative di 'Buongiorno ceramica' c'è anche la mostra "Diego Cibelli. L'Arte del Danzare assieme" inaugurata al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a cura di Angela Tecce e Sylvain Bellenger, inserita nel ciclo Incontri sensibili. L'esposizione fino al 19 settembre è frutto della collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. Cibelli dialoga con le collezioni di Capodimonte partendo dallo studio 'devoto' delle stampe della ricchissima collezione del conte trentino Carlo Firmian, conservate nel Gabinetto Disegni e Stampe e dalla conoscenza dell'antica arte della porcellana. Da esse trae ispirazione per creare le sue opere, realizzate proprio per questa mostra, utilizzando tecniche diverse. La serie 'Mascagni' è ispirata al volume Anatomiae Universae del 1823di Paolo Mascagni (1755-1815) composto da 44 carte di tavole anatomiche a colori ( concessione del MUSA Museo Anatomico dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli").

Una serie dj vasi è ispirata alle stampe Firmian, 20mila incisioni riunite in 227 volumi con le legature originali in cuoio marocchino conservate ai Capodimonte e al volume Le Antichità di Ercolano Esposte del1757 (Biblioteca nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele III")."Tre concetti chiave guidano il mio lavoro: incontro, relazione e dialogo. Vorrei esplorare il modo in cui le persone possono creare una connessione con il paesaggio che le circonda e come questa connessione ispiri il flusso della Storia'' spiega Cibelli. In mostra il visitatore potrà ammirare anche i sei dipinti di Carlo Saraceni (Venezia 1578/83 -1620) della Collezione Farnese, ispirati alle "Metamorfosi di Ovidio". In sala anche un video di 7 minuti che documenta la ricerca di Cibelli. Speciale visita con l'artista sabato 15 e domenica 16 maggio, weekend di "Buongiorno Ceramica" , evento nazionale organizzato dall'AICC-Associazione Italiana Città della Ceramica. Inaugurata anche la personale di Cibelli 'Gates' all'Istituto Caselli a cura di Valter Luca de Bartolomeis e Alessandra Tronconi fino al 30 giugno. (ANSA).