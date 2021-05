Covid: da domani unità mobile nell' alto Casertano

(ANSA) - CASERTA, 13 MAG - Dopo l' "Astra Day" che si è svolto no-stop per 41 ore nell' hub vaccinale della Brigata Bersaglieri di Caserta, l' Asl di Caserta porta il vaccino nei Comuni meno facilmente accessibili.

Una partnership è stata stabilita a questo scopo con la Onlus "Live to love - Vivere per amare", che domani, 14 maggio, sarà con il proprio "Truck sanitario" a Letino, Comune dell'alto-Casertano con poco più di 600 abitanti, che fu dichiarato zona rossa nel maggio 2020.

L' obiettivo è quello di far diventare il Comune "Covid free" vaccinando anche la popolazione over18 , ovvero oltre 200 persone.

La Onlus "Live to Love" opera con il supporto del Corpo Militare dell' Ordine di Malta e dell' ArcheoClub Italia; il "Truck sanitario "che sarà usato per i vaccini è attrezzato con personale medico, frigo e poltrona medica. L' Asl di Caserta provvede con proprio personale e con il supporto informatico per la registrazione delle somministrazioni (ANSA).