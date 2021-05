Per le spiagge di Agropoli 22esima Bandiera Blu consecutiva

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Anche per il 2021 le spiagge della Città di Agropoli si confermano Bandiera blu. Questa mattina, in virtù dell'emergenza Covid-19, come era accaduto anche lo scorso anno, la cerimonia di assegnazione alle località italiane premiate, si è tenuta in diretta Facebook, sul gruppo chiuso "Conferenza Bandiera blu 2021".

Il riconoscimento internazionale, viene assegnato ogni anno alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alle acque di balneazione, alle spiagge ed ai servizi offerti. Si tratta, per Agropoli, del 22esimo riconoscimento consecutivo per le spiagge ed il nono per l'approdo turistico.

Oltre alla spiaggia del lungomare S. Marco e della baia di Trentova, la Bandiera blu sventolerà sulla spiaggia della marina, presso il porto turistico.

L'obiettivo principale del Programma Bandiera Blu, è quello di promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l'attenzione e la cura per l'ambiente. Nel corso della stagione estiva, tutte le località insignite della Bandiera Blu, sono oggetto di visite di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti dal programma. (ANSA).