Bandiere Blu: sindaco Camerota, è un giorno meraviglioso

(ANSA) - CAMEROTA, 10 MAG - A Camerota (Salerno) sventola la Bandiera Blu: è la prima volta per il noto centro turistico della costiera Cilentana. Il riconoscimento, assegnato anche quest'anno dalla ong internazionale FEE (Foundation for Environmental Education) alle località turistiche balneari per il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, si va ad aggiungere alle altre "bandiere" già collezionate da Camerota negli anni scorsi "E' un giorno meraviglioso per Camerota - dice Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota - Abbiamo inaugurato tre impianti di depurazione in un anno ed era il tassello che ci mancava.

Bandiera Blu è un sigillo di garanzia della qualità del nostro mare e delle nostre spiagge ma è anche il giusto premio al lavoro che si sta portando avanti. Le spiagge di Camerota non hanno barriere architettoniche, la percentuale di raccolta differenziata è a livelli molto alti, il progetto di educazione ambientale nelle scuole prosegue a gonfie vele. Un grazie all'amministrazione comunale tutta, agli imprenditori, agli operatori del mare, ai lavoratori che tengono a cuore le sorti del nostro territorio, alla scuola, alle forze dell'ordine e di polizia e a tutti quelli che si impegnano in prima linea per difendere le bellezze di Camerota".

Il centro turistico cilentano era già stato premiato con la Bandiera Gialla per i Comuni Ciclabili, la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambini, la Bandiera Blu per gli approdi e le % Vele di Legambiente. Nel 2013 e nel 2014 aveva anche ottenuto il riconoscimento di spiaggia più bella d'Italia con Cala Bianca e Baia degli Infreschi. "E' uno splendido riconoscimento che Camerota aspettava da molti anni - aggiunge Teresa Esposito, assessore al Turismo - Al riconoscimento della Fee abbiamo candidato le spiagge Marina delle Barche, Lentiscelle e la spiaggia del Troncone, considerate le peculiarità del litorale e i servizi offerti dalle strutture balneari. Ora, in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid in vigore, possiamo dare il via alla stagione estiva.

Vi aspettiamo tutti sulle splendide spiagge di Camerota bagnate dal nostro mare blu". (ANSA).